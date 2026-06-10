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Ночью 10 июня беспилотники атаковали четыре района Ростовской области

Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ночью 10 июня в донском регионе отразили воздушную атаку врага. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Миллеровском районе в результате падения обломков на территорию гражданского объекта загорелась ёмкость с топливом.

На место ЧП оперативно выехали экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор добавил, что глава муниципалитета держит ситуацию на контроле.

При ликвидации возгорания пришлось эвакуировать жителей частных домов, а также подопечных домов престарелых.

Также, по данным Слюсаря, атаке врага подверглись Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

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