Ночью 10 июня беспилотники атаковали четыре района Ростовской области

Ночью 10 июня в донском регионе отразили воздушную атаку врага. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в Миллеровском районе в результате падения обломков на территорию гражданского объекта загорелась ёмкость с топливом.
На место ЧП оперативно выехали экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала. Губернатор добавил, что глава муниципалитета держит ситуацию на контроле.
При ликвидации возгорания пришлось эвакуировать жителей частных домов, а также подопечных домов престарелых.
Также, по данным Слюсаря, атаке врага подверглись Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
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