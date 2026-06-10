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Поезд Москва-Гомель остановился в пути из-за неисправности

МИНСК, 10 июн — Sputnik. Поезд № 55 Москва — Полоцк/Гомель остановлен на станции Рыжковичи из-за неисправности локомотива, сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Состав отправился из российской столицы 9 июня в 19:56 и должен был прибыть сегодня на вокзал Гомеля в 8:36.

В БЖД заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы организовать доставку пассажиров. В частности, на станцию, на которой остановлен поезд, направлен вспомогательный локомотив.

«Поезд № 55 Москва-Полоцк/Гомель прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут», — говорится в сообщении.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.