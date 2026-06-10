Поезд Москва-Гомель остановился в пути из-за неисправности

Состав отправился из российской столицы 9 июня в 19:56 и должен был прибыть сегодня на вокзал Гомеля в 8:36.
В БЖД заверили, что принимаются все необходимые меры, чтобы организовать доставку пассажиров. В частности, на станцию, на которой остановлен поезд, направлен вспомогательный локомотив.
«Поезд № 55 Москва-Полоцк/Гомель прибудет на конечную станцию с задержкой ориентировочно 1 час 10 минут», — говорится в сообщении.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.