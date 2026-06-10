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За хищение средств маткапитала осудили жительницу Приморья

Женщина предоставила ложные сведения в Пенсионный фонд.

Источник: Freepik

В Советском районном суде вынесли приговор женщине, которая похитила средства материнского капитала. Местная жительница передала в государственные органы ложные документы и забрала себе 438 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Осенью 2019 года женщина вместе с сообщником, уголовное дело которого выделили в отдельное производство, предоставила в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получила возможность свободно распоряжаться государственными деньгами. Полученную сумму она потратила по своему усмотрению. Во время разбирательств женщина полностью признала вину и раскаялась.

«С учетом обстоятельств дела, данных о личности подсудимой, а также признания вины и раскаяния, суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — рассказали в пресс-службе судов Приморского края.

Приговор уже вступил в законную силу. Осужденной предстоит пройти назначенный двухлетний испытательный срок, в течение которого она обязана доказать свое исправление.