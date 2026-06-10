За хищение средств маткапитала осудили жительницу Приморья

Осенью 2019 года женщина вместе с сообщником, уголовное дело которого выделили в отдельное производство, предоставила в Пенсионный фонд недостоверные сведения и получила возможность свободно распоряжаться государственными деньгами. Полученную сумму она потратила по своему усмотрению. Во время разбирательств женщина полностью признала вину и раскаялась.