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Незаконный вывоз 12 тонн ГСМ пресекла полиция Казахстана за месяц

МВД усиливает меры по пресечению незаконного вывоза ГСМ и переоборудования транспортных средств.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Незаконный вывоз 12 тонн нефтепродуктов пресекли полицейские в Казахстане только за последний месяц, передает Polisia.kz.

«Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

По данным министерства внутренних дел, на сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции.

МВД принимает меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.

«Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах», — отмечается в сообщении.

Одновременно полицейские выявляют станции техобслуживания, которые незаконно переоборудовали автомобили либо работали без необходимых регистрационных и разрешительных документов.

«В селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков», — указывается в сообщении.

По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.