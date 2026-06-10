Незаконный вывоз 12 тонн ГСМ пресекла полиция Казахстана за месяц

АСТАНА, 10 июн — Sputnik. Незаконный вывоз 12 тонн нефтепродуктов пресекли полицейские в Казахстане только за последний месяц, передает Polisia.kz.
«Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.
По данным министерства внутренних дел, на сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции.
МВД принимает меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.
«Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах», — отмечается в сообщении.
Одновременно полицейские выявляют станции техобслуживания, которые незаконно переоборудовали автомобили либо работали без необходимых регистрационных и разрешительных документов.
«В селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков», — указывается в сообщении.
По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.