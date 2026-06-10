В Крыму потушили более 700 пожаров

«С начала года было зарегистрировано 736 пожаров. Из них 536 — техногенные, 200 — на открытой местности, где 110 случаев — это сухая растительность», — рассказали в ведомстве.
По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).
«На долю граждан старше 60 лет приходится 65% всех смертей (в результате пожара — ред.), а в возрастной группе от 40 до 60 лет — 35%. Среди погибших старше 60 лет алкогольное опьянение было зафиксировано у трети, а в группе 40−60 лет — у половины», — уточнили в ведомстве.
Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.