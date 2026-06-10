В Крыму потушили более 700 пожаров

Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.