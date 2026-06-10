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В Крыму потушили более 700 пожаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. С начала 2026 года в Республике Крым произошло 736 пожаров. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России по Крыму.

Источник: РИА "Новости"

«С начала года было зарегистрировано 736 пожаров. Из них 536 — техногенные, 200 — на открытой местности, где 110 случаев — это сухая растительность», — рассказали в ведомстве.

По информации МЧС, в большинстве случаев причиной пожара является не стихия, а человеческий фактор, в том числе неосторожное обращение с огнем (72%) и короткое замыкание (19%).

«На долю граждан старше 60 лет приходится 65% всех смертей (в результате пожара — ред.), а в возрастной группе от 40 до 60 лет — 35%. Среди погибших старше 60 лет алкогольное опьянение было зафиксировано у трети, а в группе 40−60 лет — у половины», — уточнили в ведомстве.

Как сообщалось, особый противопожарный режим в Крыму введут после того, как в регионе будут зафиксированы IV и V классы пожарной опасности. С 1 апреля в Севастополе и Крыму стартовал пожароопасный сезон. Посещать лесные массивы в это время разрешается, шашлыки на мангале тоже не запрещены, но только при условии строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

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