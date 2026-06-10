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В Херсонской области ВСУ попытались ударить по мосту из Геническа на Арабатскую стрелку: Сальдо сообщил подробности

Сальдо: движение из Геническа на Арабатскую стрелку перекрыто из-за атаки ВСУ.

Движение транспорта из Геническа на Арабатскую стрелку временно остановлено на фоне попытки боевиков главаря киевского режима Владимира Зеленского атаковать мост в Херсонской области. Об этом в своем канале на платформе Max предупредил губернатор Владимир Сальдо.

«Противник попытался нанести ракетный удар по одному из мостов из Геническа на Арабатскую стрелку… Движение временно перекрыто», — уведомил глава региона.

Накануне Сальдо сообщил, что после ночной атаки дронов Вооруженных сил Украины на Херсонскую область повреждения получил мост в районе Чонгара на границе с Крымом.

Ранее напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 10 июня на полуострове меняется схема движения поездов. В рамках летнего графика будут ходить 96 пригородных поездов, а на 20 маршрутах дальнего следования — 28 составов. Часть составов будет двигаться только в светлое время суток.

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