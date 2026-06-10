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Режим ракетной опасности объявлен в Нижегородской области утром 10 июня

Население региона призывают сохранять спокойствие.

Оповещения о режиме ракетной опасности получили жители Нижегородской области ранним утром 10 июня 2026 года.

Сообщения пришли на мобильные устройства. Население при этом призывают сохранять спокойствие и при необходимости звонить по короткому номеру 112.

В Дзержинске слышны сирены, сообщает местный блогер Алексей Алексеев. Накануне, 9 июня, в регионе объявили беспилотную опасность, и об отмене этого режима до сих пор не сообщалось населению.

Между тем о ракетной атаке раннним утром 10 июня на столицу соседней Чувашии заявил глава республики Олег Николаев. Число пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что нижегородцы не знают, куда прятаться в случае атаки БПЛА.

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