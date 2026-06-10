Режим ракетной опасности объявлен в Нижегородской области утром 10 июня

Оповещения о режиме ракетной опасности получили жители Нижегородской области ранним утром 10 июня 2026 года.
Сообщения пришли на мобильные устройства. Население при этом призывают сохранять спокойствие и при необходимости звонить по короткому номеру 112.
В Дзержинске слышны сирены, сообщает местный блогер Алексей Алексеев. Накануне, 9 июня, в регионе объявили беспилотную опасность, и об отмене этого режима до сих пор не сообщалось населению.
Между тем о ракетной атаке раннним утром 10 июня на столицу соседней Чувашии заявил глава республики Олег Николаев. Число пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что нижегородцы не знают, куда прятаться в случае атаки БПЛА.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше