Аварийные работы на газопроводе Моздок — Казимагомед начнут в среду утром

А ранее глава города Кизилюрт Саид Маматханов выступил с официальным опровержением слухов о подрыве магистрального газопровода Моздок — Казимагомед. По его словам, в соцсетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных домыслов. Маматханов призвал граждан не поддаваться панике и не тиражировать неподтверждённые версии. По предварительным данным, причиной пожара на магистральном газопроводе в Дагестане стала разгерметизация участка трубопровода.