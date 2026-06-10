В пермском аэропорту Большое Савино сняты ограничения

Ограничения из-за «Ракетной опасности» в аэропорту Большое Савино сняты, сообщает Росавиация.
Особый режим ввели в крае в 07:27. Около 07:59 стало известно, что аэровокзал в Перми перестал принимать и выпускать воздушные суда. Однако «Ковёр» действовал всего час. В 08:54 режим сняли.
Подобные ограничения вводились в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска.
Об отмене «Ракетной опасности» пока не сообщалось.
Напомним, Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило об ответсвенности за съёмку БПЛА.
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