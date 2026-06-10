Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область 10 июня ликвидировали

В Ростовской области полностью устранены последствия ночной атаки БПЛА, которая произошла в ночь на среду, 10 июня. Об этом сообщил глава Донского региона Юрий Слюсарь.
— Возгорание в Миллеровском районе потушили. Жители вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Также ликвидировали пожар лесной подстилки в Шолоховском районе. Он возник из-за падения обломков дрона, — прокомментировал губернатор.
Напомним, в первом часу ночи Юрий Слюсарь сообщил о подробностях.
— БПЛА упал на гражданский объект в Миллеровском районе. Загорелась емкость с топливом. Эвакуировали жителей частных домов и подопечных дома престарелых.
По уточненным данным, этой ночью силами ПВО над Ростовской областью уничтожили больше десяти дронов. Атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе спасателям пришлось тушить пожар.
— Сейчас он полностью ликвидирован. Жизни людей ничего не угрожает.
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