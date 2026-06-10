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Два объекта инфраструктуры загорелись под Владимиром из-за атаки БПЛА

Пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов. Об этом в среду, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов. Об этом в среду, 10 июня, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

— Пострадавших нет. Силами МЧС и Росгвардии проводятся необходимые оперативные мероприятия, — написал глава Владимирской области в своем Telegram-канале.

Утром 10 июня глава Чувашской республики Олег Николаев также сообщил о ракетной атаке на город Чебоксары. Местные власти порекомендовали воздержаться от посещения учебных учреждений до отбоя опасности.

Помимо этого, мобильные огневые группы в Севастополе отразили атаку украинской армии на город, в результате которой повреждено здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 гг.».

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