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В Башкирии за неделю произошло пять аварий с лосями и косулями

Рост числа аварий связан с сезонной активностью животных в мае-июне.

Источник: Соцсети

За неделю произошло 5 ДТП с участием диких животных. В Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах сбиты два лося и три косули.

Рост числа аварий связан с сезонной активностью животных в мае-июне: они чаще выходят на проезжую часть, особенно ранним утром и в сумерках, рассказал глава Минэкологии Башкирии Нияз Фазылов.

С начала года на дорогах республики зарегистрировано более 62 столкновений с дикими животными (40 лосей, 22 косули, 3 кабана). Водителей призывают соблюдать скоростной режим, особенно в утреннее и вечернее время и на участках, прилегающих к лесным массивам.