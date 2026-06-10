В Башкирии за неделю произошло пять аварий с лосями и косулями

За неделю произошло 5 ДТП с участием диких животных. В Иглинском, Чишминском и Дюртюлинском районах сбиты два лося и три косули.
Рост числа аварий связан с сезонной активностью животных в мае-июне: они чаще выходят на проезжую часть, особенно ранним утром и в сумерках, рассказал глава Минэкологии Башкирии Нияз Фазылов.
С начала года на дорогах республики зарегистрировано более 62 столкновений с дикими животными (40 лосей, 22 косули, 3 кабана). Водителей призывают соблюдать скоростной режим, особенно в утреннее и вечернее время и на участках, прилегающих к лесным массивам.