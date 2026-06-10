В Башкирии за неделю произошло пять аварий с лосями и косулями

С начала года на дорогах республики зарегистрировано более 62 столкновений с дикими животными (40 лосей, 22 косули, 3 кабана). Водителей призывают соблюдать скоростной режим, особенно в утреннее и вечернее время и на участках, прилегающих к лесным массивам.