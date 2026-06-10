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В Татарстане подросток погиб при столкновении самоката с грузовиком

15-летний подросток погиб в результате столкновения с грузовым автомобилем во время поездки на электросамокате в одном из районов Татарстана.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате наезда на препятствие во время движения на электросамокате. Трагедия произошла 9 июня на территории одного из районов республики, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя электрическим самокатом (кикшерингом или личным устройством — уточняется), не справился с управлением. В результате наезда он ударился о металлические столбы, которые находились в кузове грузового автомобиля. Подросток умер на месте.