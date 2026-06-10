В Татарстане подросток погиб при столкновении самоката с грузовиком

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате наезда на препятствие во время движения на электросамокате. Трагедия произошла 9 июня на территории одного из районов республики, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.