В Татарстане подросток погиб при столкновении самоката с грузовиком

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего в результате наезда на препятствие во время движения на электросамокате. Трагедия произошла 9 июня на территории одного из районов республики, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
По предварительным данным, 15-летний подросток, управляя электрическим самокатом (кикшерингом или личным устройством — уточняется), не справился с управлением. В результате наезда он ударился о металлические столбы, которые находились в кузове грузового автомобиля. Подросток умер на месте.