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В Омской области утром 10 июня впервые объявили беспилотную опасность

Жителей Омской области призвали соблюдать меры предосторожности из-за беспилотной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотную опасность впервые объявили в Омской области утром 10 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава региона призвал соблюдать меры безопасности, а обо всех происшествиях сообщать по номеру 112.

Напомним, ранее в трех российских регионах была объявлена ракетная опасность утром 10 июня. Об этом в мессенджере MAX сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Речь шла об Удмуртии, Нижегородской области и Пермском крае.

Кроме того, на территории Тюменской области действовал режим ракетной опасности. Власти предупредили жителей об угрозе атаки с воздуха около 6 утра по московскому времени.

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