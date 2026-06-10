В Омской области утром 10 июня впервые объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность впервые объявили в Омской области утром 10 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко.
Глава региона призвал соблюдать меры безопасности, а обо всех происшествиях сообщать по номеру 112.
Напомним, ранее в трех российских регионах была объявлена ракетная опасность утром 10 июня. Об этом в мессенджере MAX сообщили региональные службы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Речь шла об Удмуртии, Нижегородской области и Пермском крае.
Кроме того, на территории Тюменской области действовал режим ракетной опасности. Власти предупредили жителей об угрозе атаки с воздуха около 6 утра по московскому времени.