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Силы ПВО за ночь сбили 326 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 326 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 326 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.

Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская и Смоленская области.

Кроме того, БПЛА сбили над Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря, передает ТАСС.

В этот же день пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов.

Кроме того, Чебоксары подверглись ракетному удару: количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Власти рекомендуют воздержаться от посещения учебных учреждений до отбоя угрозы.

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