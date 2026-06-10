Силы ПВО за ночь сбили 326 дронов ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь ликвидировали 326 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в среду, 10 июня, сообщили в Министерстве обороны страны.
Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Калужская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская и Смоленская области.
В этот же день пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов.
Кроме того, Чебоксары подверглись ракетному удару: количество пострадавших и поврежденных объектов устанавливается. Власти рекомендуют воздержаться от посещения учебных учреждений до отбоя угрозы.