12 водителей оштрафованы за стихийные гонки в Самаре

Прибывший первым экипаж Госавтоинспекции установил, что мероприятия не проводятся, однако на прилегающей парковке полицейские обнаружили три автомобиля, 21-летние водители которых допустили нарушения ПДД РФ, такие как управление ТС без ОСАГО и управление автомобилем при наличии неисправностей.