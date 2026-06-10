Украинские беспилотники сбили над Нижегородской областью 10 июня

326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожено дежурными средствами ПВО над российской территорией в течение минувшей ночи. Об этом сообщает Минобороны России.
БПЛА сбили над Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Тульской, Ульяновской, Белгородской, Калужской, Липецкой областями, а также на территорией Краснодарского края, Республикой Крым, над акваторией Черного моря, над Московским регионом.
Также они были сбиты в небе Нижегородской области.
Напомним, что сегодня в нашем регионе объявляли ракетную опасность.
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