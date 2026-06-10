Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 326 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО отразили массированный налет дронов ВСУ ночью 10 июня.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 10 июня 326 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, впервые режим беспилотной опасности объявлялся в Омской области. Кроме того, во всех регионах УрФО, в Югре и Пермском крае действует режим ракетной опасности.

Напомним, в Курганской области утром в среду 10 июня трижды объявлялась ракетная опасность. Об этом региональное управление МЧС информировало в мессенджере «Макс». Последнее сообщение опубликовано в 07.33 по местному времени, а сирены, по сообщениям местных пабликов, прозвучали в 07.30 утра по местному времени.

Также сообщалось, что ВСУ при помощи беспилотного аппарата атаковали здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855». Оно оказалось повреждено. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше