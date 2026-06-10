В Омской области пьяный водитель УАЗа сбил «Ладу» с подростком

Полицейские установили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Также на мужчину составили протоколы за управление автомобилем без ремня безопасности, непредоставление преимущества в движении и нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью.