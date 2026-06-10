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В Омской области пьяный водитель УАЗа сбил «Ладу» с подростком

Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.

Источник: Om1 Омск

В Исилькульском районе Омской области 14-летний подросток пострадал в ДТП с участием автомобилей УАЗ и «Лада». Авария произошла в деревне Петровка во вторник, 9 июня.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Госавтоинспекции ОМВД России по Исилькульскому району в 10:00. По предварительным данным полиции, на перекрёстке 44-летний водитель автомобиля УАЗ не уступил дорогу и столкнулся с «Ладой», за рулём которой находился 19-летний водитель.

В результате аварии медицинская помощь понадобилась 14-летнему пассажиру «Лады».

Полицейские установили, что водитель УАЗа находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили административное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения». Также на мужчину составили протоколы за управление автомобилем без ремня безопасности, непредоставление преимущества в движении и нарушение ПДД, повлёкшее причинение вреда здоровью.

Окончательные причины и обстоятельства ДТП установят в ходе проверки.