БПЛА сбили над Нижегородской областью в ночь на 10 июня — Минобороны

Вражеские беспилотники уничтожены силами ПВО в небе над Нижегородской областью.
Об этом сообщает Минобороны России в утренней сводке. Число сбитых аппаратов самолётного типа не уточняется. Всего над регионами России в промежуток с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня уничтожены 326 БПЛА, сообщает российское военное ведомство.
Вводившийся ранее режим ракетной опасности на территории Нижегородской области отменили. Об этом нижегородцам прислали оповещения на мобильные устройства. Режим вводили после 6:00 10 июня. Между тем ракетной атаке подверглись соседние Чебоксары (Чувашия), последствия власти республики уточняют.
Напомним, в мае атаке впервые подвергся центр Нижнего Новгорода, повреждения получило здание областного суда, вскоре суд, впрочем, смог вернуться к нормальной работе.