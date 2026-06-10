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БПЛА сбили над Нижегородской областью в ночь на 10 июня — Минобороны

Вводившийся в регионе режим ракетной опасности отменён.

Вражеские беспилотники уничтожены силами ПВО в небе над Нижегородской областью.

Об этом сообщает Минобороны России в утренней сводке. Число сбитых аппаратов самолётного типа не уточняется. Всего над регионами России в промежуток с 20:00 9 июня до 7:00 10 июня уничтожены 326 БПЛА, сообщает российское военное ведомство.

Вводившийся ранее режим ракетной опасности на территории Нижегородской области отменили. Об этом нижегородцам прислали оповещения на мобильные устройства. Режим вводили после 6:00 10 июня. Между тем ракетной атаке подверглись соседние Чебоксары (Чувашия), последствия власти республики уточняют.

Напомним, в мае атаке впервые подвергся центр Нижнего Новгорода, повреждения получило здание областного суда, вскоре суд, впрочем, смог вернуться к нормальной работе.

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