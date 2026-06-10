В Башкирии с начала года травмы получили более 45 тыс. детей

Главный врач Республиканской детской клинической больницы Людмила Семавина привела данные: с начала года за медицинской помощью с травмами обратились более 45 тысяч детей, 42 тыс. из них амбулаторно. В стационарах после полученных травм прошли лечение более 3300 детей. Особое опасение вызывает рост пострадавших после ДТП — таких более 4% от всего количества травм. Так, среди них были жертвы 21 ДТП с участием питбайков, в которых погиб один ребенок.