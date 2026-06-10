Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сбили более 40 БПЛА ВСУ за ночь

Системы противовоздушной обороны уничтожили свыше 40 украинских беспилотников над тремя городскими округами и 12 районами Воронежской области за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Источник: Life.ru

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. В одном из районов зафиксировано повреждение оборудования связи после падения обломков сбитого БПЛА. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников, он сохраняется на всей территории области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении четырёх украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву. Таким образом, общее число сбитых дронов составило 12 БПЛА. На месте падения обломков задействованы аварийно-спасательные службы.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше