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Проспект Ивана Яковлева в Чебоксарах перекрыли после ракетной атаки

Движение транспорта остановили на проспекте И. Яковлева в Чебоксарах. Это произошло из-за ракетной опасности в городе. Об этом сообщил Минтранс в мессенджере «Макс».

Источник: Life.ru

Меры приняли для обеспечения безопасности горожан. Автобусы и троллейбусы пустили в объезд через улицу Гагарина. Временное ограничение действует до особого распоряжения. Ранее глава Чувашии Олег Николаев уточнил, что город подвергся атаке. Он добавил, что специалисты устанавливают количество пострадавших и масштаб разрушений.

Ранее сообщалось, что ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. Специалисты уточняют количество пострадавших и число повреждённых объектов инфраструктуры. На месте атаки работают экстренные службы, они оценивают состояние зданий и коммуникаций. Список повреждённых объектов и данные о раненых пока не опубликовали. Власти республики держат ситуацию под личным контролем.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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