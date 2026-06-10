Магнитогорец перевел мошенникам почти миллион за несуществующий автомобиль

Вскоре мошенники потребовали оплатить утильсбор. Вот тут у мужчины и возникли сомнения. Он нашел в интернете официальный сайт компании, где якобы покупал авто, и связался с менеджером. Тот объяснил: у компании нет никакой группы в соцсетях и все это время магнитогорец общался с аферистами.