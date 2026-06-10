Магнитогорец перевел мошенникам почти миллион за несуществующий автомобиль

В полицию Ленинского района Магнитогорска обратился местный житель 1983 года рождения. Он рассказал, что его обманули при покупке автомобиля через интернет. Ущерб составил больше 900 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Еще в 2025 году магнитогорец нашел в соцсетях группу с объявлениями о продаже машин. Долгое время он просто наблюдал, присматривал подходящий вариант. Потом связался с менеджером, который объяснил правила покупки, порядок оплаты, сроки доставки и прислал электронный договор. Все выглядело очень правдоподобно.
Когда мужчине выслали реквизиты для первого перевода, он без сомнений оплатил таможенный сбор — 547 тысяч рублей. Деньги ушли мошенникам.
Через несколько дней менеджер сказал, что машина прошла таможню и ее пора выкупать. Потерпевший перевел еще 450 тысяч и стал ждать доставку в Магнитогорск.
Вскоре мошенники потребовали оплатить утильсбор. Вот тут у мужчины и возникли сомнения. Он нашел в интернете официальный сайт компании, где якобы покупал авто, и связался с менеджером. Тот объяснил: у компании нет никакой группы в соцсетях и все это время магнитогорец общался с аферистами.
Полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).