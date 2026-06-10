Женщина превратила квартиру в наркопритон: ее осудили по трем статьям

По данным надзорного ведомства, в минувшем сентябре женщина систематически открывала свою квартиру для тех, кто хотел употребить наркотики. Позднее она сама приобрела запрещенное вещество: часть употребила, остаток хранила дома, а затем продала третьему лицу.