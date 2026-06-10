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Женщина превратила квартиру в наркопритон: ее осудили по трем статьям

Жительница Башкирии сделала из своей квартиры наркопритон.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Салавата осуждена за организацию наркопритона. Об этом рассказали в прокуратуре Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в минувшем сентябре женщина систематически открывала свою квартиру для тех, кто хотел употребить наркотики. Позднее она сама приобрела запрещенное вещество: часть употребила, остаток хранила дома, а затем продала третьему лицу.

Салаватский городской суд признал женщину виновной по уголовным статьям «Предоставление помещения для потребления наркотических средств», «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта». Ей назначили пять лет колонии общего режима.