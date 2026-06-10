На автомойке в Нижнем Новгороде выявили иностранцев с просроченными визами и поддельным разрешением

При проверке места их проживания правоохранители обнаружили ещё двоих иностранцев из той же страны, которые также допустили нарушения миграционного законодательства. В ходе изучения документов выяснилось, что трое из них находились в России по просроченным туристическим визам, а четвёртый работал на автомойке, имея разрешение на работу по специальности «швея», выданное в другом субъекте РФ. В отношении всех нарушителей составлено 12 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ. Иностранцы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Нижегородской области и в ближайшее время покинут страну. Суд также назначил им штрафы на общую сумму 24 тысячи рублей.