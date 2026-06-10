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В Уфе рабочий получил тяжелую травму при обрушении траншеи

Трудинспекция завершила расследование несчастного случая, в результате которого пострадал 30-летний работник строительной компании в Уфе.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

13 октября прошлого года во время монтажа водопроводной камеры от улицы Интернациональной до района «Затон» во время распила пластиковой трубы с бензопилы слетела цепь. Монтажник отошел к стене траншеи, чтобы починить инструмент, когда произошел обвал грунта. Его экстренно доставили в больницу, где диагностировали тяжёлую сочетанную травму.

Причиной обрушения грунта стало отсутствие креплений стенок траншеи. Глубина траншеи достигала четырех метров, а такие работы требуют оформления наряда-допуска с указанием мер безопасности, однако документ не выдавался.

Установлено, что тяжелый несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Кроме того, пострадавший был допущен к работе монтажником наружных трубопроводов без прохождения инструктажей и обучения по охране труда, включая безопасные методы выполнения работ повышенной опасности, а также без стажировки на рабочем месте. Материалы расследования переданы в следственные органы.