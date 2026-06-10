В Уфе рабочий получил тяжелую травму при обрушении траншеи

13 октября прошлого года во время монтажа водопроводной камеры от улицы Интернациональной до района «Затон» во время распила пластиковой трубы с бензопилы слетела цепь. Монтажник отошел к стене траншеи, чтобы починить инструмент, когда произошел обвал грунта. Его экстренно доставили в больницу, где диагностировали тяжёлую сочетанную травму.