В Уфе рабочий получил тяжелую травму при обрушении траншеи

Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
13 октября прошлого года во время монтажа водопроводной камеры от улицы Интернациональной до района «Затон» во время распила пластиковой трубы с бензопилы слетела цепь. Монтажник отошел к стене траншеи, чтобы починить инструмент, когда произошел обвал грунта. Его экстренно доставили в больницу, где диагностировали тяжёлую сочетанную травму.
Причиной обрушения грунта стало отсутствие креплений стенок траншеи. Глубина траншеи достигала четырех метров, а такие работы требуют оформления наряда-допуска с указанием мер безопасности, однако документ не выдавался.
Установлено, что тяжелый несчастный случай произошел из-за неудовлетворительной организации производства работ. Кроме того, пострадавший был допущен к работе монтажником наружных трубопроводов без прохождения инструктажей и обучения по охране труда, включая безопасные методы выполнения работ повышенной опасности, а также без стажировки на рабочем месте. Материалы расследования переданы в следственные органы.