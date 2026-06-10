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Глава Чувашии рассказал о ракетной атаке на Чебоксары, в городе перекрыты дороги

Николаев призвал жителей Чебоксары сохранять спокойствие из-за ракетной атаки на город.

Источник: Комсомольская правда

Чебоксары вновь подверглись ракетной атаке, сообщил утром 10 июня глава Чувашии Олег Николаев в своем канале в мессенджере «Макс». Число поврежденных объектов инфраструктуры уточняются.

В настоящий момент власти принимают меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов добавил, что в городе временно перекрыты дороги. Ограничения движения действуют как для пешеходов, так и для автотранспорта. Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать бдительность. Опасность сохраняется.

В среду ракетная опасность была введена в Пензенской области. Специальный режим действовал на территории региона с 04:40 до 06:30 10 июня. Пострадавших и разрушений при атаке нет. Помимо этого ракетная опасность была объявлена во всех регионах Уральского федерального округа.

Также 10 июня атака беспилотников была совершена на Ростовскую область. В Миллеровском районе обломки дрона упали на территорию гражданского объекта. Власти сообщают об эвакуации жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

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