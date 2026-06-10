Глава Чувашии рассказал о ракетной атаке на Чебоксары, в городе перекрыты дороги

В среду ракетная опасность была введена в Пензенской области. Специальный режим действовал на территории региона с 04:40 до 06:30 10 июня. Пострадавших и разрушений при атаке нет. Помимо этого ракетная опасность была объявлена во всех регионах Уральского федерального округа.