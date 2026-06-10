Опубликован момент жёсткой посадки самолёта АН-2 в Краснодарском крае

Пилот попытался посадить самолёт на автомобильную дорогу, однако выполнить манёвр в полном объёме не удалось. Машина получила повреждения при контакте с землёй. Очевидцы сообщают, что сразу после остановки они подошли к кабине и помогли лётчику выбраться. Он получил ушибы и ссадины, госпитализация не потребовалась.