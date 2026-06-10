В Красноярском крае остаются затопленными три дачных дома

На утро 10 июня в Красноярском крае остаются затопленными три дачи, 85 огородов и семь участков автомобильных дорог. В МЧС сообщили, что ситуация на контроле спасателей.
Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Так, на реке Чулым в поселке Балахта уровень воды составил 476 сантиметров (опасная отметка — 473). В ближайшие сутки спад уровня воды продолжится.
Сохраняется выход воды на пойму на реках: Мана (село Нарва), Чулым (село Красный Завод) и Кеть (село Лосиноборское).
Ранее мы писали, что в поселке Балай Манско-Уярского округа произошел пожар, в результате которого сгорел гараж и пострадал дом. Площадь возгорания составила 71 квадратный метр.
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