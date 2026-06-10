Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Чебоксарах приостановили работу детсадов и лагерей из-за ракетной опасности

В Чебоксарах ввели режим ракетной опасности, что привело к мерам в социальной сфере. Руководитель города Станислав Трофимов обратился к местным жителям с настоятельной просьбой временно не приводить ребят в пришкольные лагеря и дошкольные учреждения.

Источник: Life.ru

Функционирование указанных организаций полностью приостановлено до особого распоряжения. Доступ на школьные территории строго запрещен в целях обеспечения защиты несовершеннолетних.

«В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения. Сохраняйте спокойствие, ситуация находится под контролем. Оставайтесь в безопасном месте, следуйте инструкциям экстренных служб», — прокомментировал ситуацию градоначальник в своем канале.

Местные власти подчеркивают, что принятые ограничения носят временный характер. Подобные действия направлены исключительно на предотвращение рисков для здоровья и жизни воспитанников.

После снятия угрозы все площадки вернутся к привычному расписанию. Информацию о возобновлении штатной работы администрация города доведет до сведения граждан через официальные ресурсы и классных руководителей.

«После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. О времени открытия будет сообщено дополнительно через наши официальные каналы и классных руководителей», — пообещал мэр.

Напомним, ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они оценивают состояние зданий и коммуникаций.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.
Читать дальше