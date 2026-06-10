В Чебоксарах приостановили работу детсадов и лагерей из-за ракетной опасности

Функционирование указанных организаций полностью приостановлено до особого распоряжения. Доступ на школьные территории строго запрещен в целях обеспечения защиты несовершеннолетних.
«В связи с объявленной ракетной опасностью убедительно просим вас воздержаться от привода детей в пришкольные лагеря и детские сады до особого распоряжения. Сохраняйте спокойствие, ситуация находится под контролем. Оставайтесь в безопасном месте, следуйте инструкциям экстренных служб», — прокомментировал ситуацию градоначальник в своем канале.
Местные власти подчеркивают, что принятые ограничения носят временный характер. Подобные действия направлены исключительно на предотвращение рисков для здоровья и жизни воспитанников.
После снятия угрозы все площадки вернутся к привычному расписанию. Информацию о возобновлении штатной работы администрация города доведет до сведения граждан через официальные ресурсы и классных руководителей.
«После полной отмены опасности лагеря возобновят работу в штатном режиме и примут детей. О времени открытия будет сообщено дополнительно через наши официальные каналы и классных руководителей», — пообещал мэр.
Напомним, ранним утром 10 июня ракетному удару подверглись Чебоксары. На данный момент на месте происшествия работают экстренные службы. Они оценивают состояние зданий и коммуникаций.
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