21 кг «запрещенки»: в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка

Известно, что в ходе проверки багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, было обнаружено около 21 кг растительного вещества «марихуана».
В итоге запрещенный груз изъяли, подозреваемую задержали.
«По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса». Пресс-служба КНБ.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
25 мая мы рассказывали, что КНБ сорвал «живую контрабанду»: иностранец превратился в «контейне» для опия.