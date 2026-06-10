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21 кг «запрещенки»: в аэропорту Алматы в руки КНБ попалась иностранка

30 мая 2026 года Комитет национальной безопасности (КНБ) совместно с органами полиции, таможни и Центральноазиатским региональным информационным координационным центром в аэропорту Алматы пресекли попытку провоза наркотических средств, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Известно, что в ходе проверки багажа иностранной гражданки, прибывшей из одной страны Юго-Восточной Азии, было обнаружено около 21 кг растительного вещества «марихуана».

В итоге запрещенный груз изъяли, подозреваемую задержали.

«По данному факту органами полиции начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса». Пресс-служба КНБ.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

25 мая мы рассказывали, что КНБ сорвал «живую контрабанду»: иностранец превратился в «контейне» для опия.