В Самаре облсуд смягчил приговор экс-главе Росимущества

Ранее Ленинский районный суд Самары признал Айвара Кинжабаева виновным по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий с причинением тяжких последствий) и приговорил его к четырем с половиной годам колонии общего режима с двухлетним запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Кроме того, с экс-главы Территориального управления Росимущества в Самарской области и ООО «Племенной завод “Дружба”» солидарно взыскали 18,4 млн руб. ущерба по иску прокуратуры в интересах регионального министерства лесного хозяйства, окружающей среды и природопользования.