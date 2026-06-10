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Минчанин сломал руку соседу, который стучал жене, когда его не было дома

Минчанин получил уголовку, начав с разговора с буйным соседом.

Источник: Комсомольская правда

Житель Минска сломал руку соседу, который стучал жене, когда его не было дома. Подробности уголовного дела в прокуратуре Октябрьского района рассказали агентству «Минск-Новости».

На скамье подсудимых оказался 51-летний минчанин, причинивший менее тяжкое телесное повреждение своему соседу.

Мужчина был на работе, когда ему позвонила жена и сказала, что выпивший сосед стучит в дверь их квартиры и матерится. После работы фигурант решил поговорить с буйным соседом. Однако во время разговора мужчины поссорились, минчанин ударил соседа ногой, и тот потерял равновесие, упал и сломал руку. Затем обвиняемый еще ударил оппонента кулаком по лицу и ушел.

В суде фигурант полностью признал свою вину и раскаялся. Известно, что он работает водителем в частной компании и раньше уже имел проблемы с законом.

Суд признал его виновным в причинении менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности (ст. 155 Уголовного кодекса Беларуси) и назначил штраф 50 базовых величин (2250 белорусских рублей в июне 2026 года).

Приговор еще может быть обжалован.

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