Минчанин сломал руку соседу, который стучал жене, когда его не было дома

Мужчина был на работе, когда ему позвонила жена и сказала, что выпивший сосед стучит в дверь их квартиры и матерится. После работы фигурант решил поговорить с буйным соседом. Однако во время разговора мужчины поссорились, минчанин ударил соседа ногой, и тот потерял равновесие, упал и сломал руку. Затем обвиняемый еще ударил оппонента кулаком по лицу и ушел.