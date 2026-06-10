«Киевский режим и его западные хозяева вновь продемонстрировали свою террористическую сущность. Из-за удара киевских боевиков по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой, возникли проблемы с проездом не только у общественного городского транспорта, но и у карет скорой помощи», — сообщил РИА «Новости» представитель региональной администрации.