ВСУ уничтожили шедевр Рубо при атаке на панораму «Оборона Севастополя»

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» сильно повредился шедевр Франца Рубо, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр практически уничтожен», — написал он в канале на платформе «Макс».
БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по объекту культурного наследия сегодня ночью. Там вспыхнул пожар.
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