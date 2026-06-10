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ВСУ уничтожили шедевр Рубо при атаке на панораму «Оборона Севастополя»

Дроны ВСУ практически уничтожили шедевр Рубо в Панораме «Обороны Севастополя».

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. При атаке ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» сильно повредился шедевр Франца Рубо, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр практически уничтожен», — написал он в канале на платформе «Макс».

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