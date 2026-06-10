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Панорама обороны Севастополя практически уничтожена ударом ВСУ

В ночь на среду украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов».

В ночь на среду украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем канале на платформе «Макс». В результате удара возник пожар, которому присвоен 4-й — ранг.

«Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов города-героя. Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», — написал Развожаев.

Губернатор подчеркнул, что Украина специально била по символу Севастополя — панораме его обороны. Во время Великой Отечественной войны здание уже подвергалось массированной бомбардировке немецкой авиации, но было восстановлено.

На месте работают пожарные и оперативные службы. О возможности восстановления уникального полотна и сроках реконструкции здания пока не сообщается.