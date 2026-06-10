Панорама «Оборона Севастополя» оказалась практически уничтожена при ударе дрона

Панорама «Оборона Севастополя 1854−1855 годов» оказалась практически уничтожена в результате атаки украинских беспилотников. Об этом в среду, 10 июня, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, удар был целенаправленным. На месте происшествия работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС РФ. Пожару присвоили четвертый ранг.
— Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
В этот же день пожар произошел на двух объектах инфраструктуры в Камешковском и Александровском округах Владимирской области после атак украинских дронов.
Всего за ночь 10 июня над российскими регионами ликвидировали 326 беспилотников Вооруженных сил Украины.