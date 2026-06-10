Панорама обороны Севастополя начала XX века почти полностью сгорела при атаке ВСУ

Губернатор Севастополя напомнил, что панорама подвергается атаке не впервые. 25 июня 1942 года при артобстреле здание было частично разрушено и загорелось. «Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна! После войны наши мастера совершили невозможное — фактически заново создали творческую копию шедевра», — рассказал Михаил Развожаев. Состояние экспонатов музея после нынешнего удара он не уточнил.