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Удар БПЛА ВСУ по панораме «Оборона Севастополя» был целенаправленным

Украинская сторона намеренно направила беспилотный летательный аппарат на историческое здание панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Этот объект стал мишенью неслучайно — противник стремился нанести удар по символу города, имеющему огромное культурное значение.

Источник: Life.ru

Глава региона Михаил Развожаев жёстко отреагировал на инцидент, назвав действия атакующих варварством. По мнению губернатора, выбор цели был осознанным и подлым, ведь подобные сооружения являются духовной основой региона.

«Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть», — подчеркнул руководитель субъекта в своем блоге.

Чиновник уверен, что подобные методы не принесут Киеву желаемого результата. Вместо ожидаемого страха у населения, провокация лишь консолидирует общество и показывает истинный облик нападавших всему мировому сообществу.

«Только полные отморозки могли пойти на такое — целенаправленно бить по музею. Нас не запугать», — добавил политик.

В завершение глава города-героя пообещал, что враждебные выпады не заставят местных жителей забыть свою историю. Власти продолжат следить за безопасностью, а сам населённый пункт сохранит стойкость перед лицом любых угроз.

В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотного летательного аппарата. Вражеский дрон самолётного типа нанес удар по знаковому культурному объекту — зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854−1855 годов». Здание практически полностью разрушено.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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