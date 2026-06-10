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Владелец самолета нелегально перевозил пассажиров в Красноярском крае

Житель Красноярского края организовал платную перевозку людей на легкомоторном самолете. Разрешения на полеты с пассажирами у коммерсанта не было.

Источник: "Российская газета"

Житель Красноярского края организовал платную перевозку людей на легкомоторном самолете. Разрешения на полеты с пассажирами у коммерсанта не было.

«Пресечено выполнение нелегальных перевозок на воздушном судне типа Cessna», — проинформировали 10 июня в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Сотрудники ведомства выявили нарушение во взаимодействии с коллегами из транспортной полиции и Ространснадзора. Проверка на посадочной площадке «Вознесенка» в Березовском районе проводилась для обеспечения безопасности полетов.

Оказалось, что владелец самолета перевозит пассажиров без необходимого для такой деятельности сертификата. Транспортный прокурор направил в районный суд иск о запрете подобных полетов до получения разрешительного документа.