В Красноярске закрыли лавочку «серых» авиаперевозчиков

Ранее сообщалось, что канал поставок запрещённых веществ из Европы в Россию удалось перекрыть сотрудникам таможенных служб. Схема работала через международные почтовые отправления, в которых пересылались наркотические вещества. Посылки оформлялись на подставных получателей, что позволяло скрывать реального организатора.