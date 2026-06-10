В Самарской области объявили отбой ракетной опасности

«На территории Самарской области объявлен ОТБОЙ “Ракетной опасности”, — написал глава региона.
Всего за прошедшую ночь российские средства ПВО сбили 326 украинских беспилотников. Дроны уничтожили над многими регионами: Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской. Также беспилотники ликвидировали над Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и в акватории Чёрного моря.
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