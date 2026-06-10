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Бензин в Севастополе в среду будут продавать только по QR-кодам

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. В среду заправиться топливом можно будет только при наличии QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня на АЗС “ТЭС” продажа топлива будет только по QR-кодам. С 9 утра и до 21.00 смогут заправиться те, кто получил QR-коды вечером в понедельник (8 июня) и во вторник (9 июня)», — написал он в МАКС.

Он добавил, что коды, которые были получены в субботу и воскресенье, но до сих пор не использованы, уже сгорели. В среду по ним топливо купить будет нельзя.

Развожаев призвал автовладельцев отслеживать доступность топлива на продажу перед поездкой на АЗС и не забывать о лимите в 20 литров в одни руки.

«На АЗС предъявите QR-код сотруднику с повязкой “контролер” для его гашения перед заправкой и последующей оплатой», — напомнил он.

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В Крыму с 31 мая отпуск бензина марки АИ-95 производился в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам и топливным картам. Ввели лимиты — до 20 л. Позже для личных авто закрыли продажу за наличный расчет. По словам Аксенова, на нормализацию сложившейся ситуации потребуется порядка 30 дней.

Проблема с дефицитом топлива находится на контроле президента России Владимира Путина, российский лидер дал необходимые поручения для ее решения, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов.

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