Детали атаки КСИР на базы США: поражение ангара F-35 и дрона MQ-9

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили, что утром 10 июня нанесли удары по 21 американскому объекту. Четыре из них, по заявлению военных, уничтожены. Удары стали ответом на атаки ВС США на иранское побережье и острова в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской Республики Иран.