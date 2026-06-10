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Детали атаки КСИР на базы США: поражение ангара F-35 и дрона MQ-9

В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили, что утром 10 июня нанесли удары по 21 американскому объекту. Четыре из них, по заявлению военных, уничтожены. Удары стали ответом на атаки ВС США на иранское побережье и острова в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской Республики Иран.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В официальном заявлении КСИР говорится, что удары наносились беспилотниками по позициям 5-го флота США в Бахрейне и базе Али Аль-Салем в Кувейте. Кроме того, ракетами большой дальности обстреляли авиабазу Муваффак-Салти в Иордании.

КСИР также утверждает, что на базе в Иордании уничтожен ангар с истребителями F-35 ВВС США. Еще один эпизод — в небе над иранским городом Джем сбили американский беспилотник MQ-9.

Конфликт между Ираном и США перешел в новую фазу после того, как американские военные атаковали остров Кешм и позиции систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе. В Вашингтоне обвинили Тегеран в уничтожении вертолета Apache.

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