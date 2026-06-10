Конфликт между Ираном и США перешел в новую фазу после того, как американские военные атаковали остров Кешм и позиции систем ПВО вдоль иранского побережья в Ормузском проливе. В Вашингтоне обвинили Тегеран в уничтожении вертолета Apache.
Детали атаки КСИР на базы США: поражение ангара F-35 и дрона MQ-9
В Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявили, что утром 10 июня нанесли удары по 21 американскому объекту. Четыре из них, по заявлению военных, уничтожены. Удары стали ответом на атаки ВС США на иранское побережье и острова в Ормузском проливе, передают государственные СМИ Исламской Республики Иран.