«Мы станем ещё сильнее»: Пострадавшую Панораму Севастополя восстановят во что бы то ни стало

«Укрофюрер [Владимир] Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем ещё сильнее. А панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», — написал чиновник в телеграм-канале.