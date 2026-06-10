В Ростове жителя ДНР осудили на 17 лет за госизмену и хранение взрывчатки

— Суд установил, что с апреля по октябрь 2024 года мужчина находился на территориях Запорожской области, ДНР и Ростовской области. Действуя из корыстных побуждений, он незаконно приобрел, перевозил и хранил взрывчатку, — рассказали в суде. — Кроме того, он помогал иностранному государству и его представителям, чья деятельность была направлена против безопасности России. По заданию украинских спецслужб он перемещал взрывчатку и взрывные устройства, а также организовывал тайники для их хранения.