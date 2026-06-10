В Ростове жителя ДНР осудили на 17 лет за госизмену и хранение взрывчатки

За госизмену и хранение взрывчатки в Ростове осужден на 17 лет житель ДНР. Об этом накануне сообщили в Ростовском областном суде.
Уточняется, что мужчину признали виновным по статьям: незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств и государственная измена.
— Суд установил, что с апреля по октябрь 2024 года мужчина находился на территориях Запорожской области, ДНР и Ростовской области. Действуя из корыстных побуждений, он незаконно приобрел, перевозил и хранил взрывчатку, — рассказали в суде. — Кроме того, он помогал иностранному государству и его представителям, чья деятельность была направлена против безопасности России. По заданию украинских спецслужб он перемещал взрывчатку и взрывные устройства, а также организовывал тайники для их хранения.
Суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, а также назначил последующее ограничение свободы на один год и штраф в размере 300 тысяч рублей. Добавим, что приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в апелляционном порядке.
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