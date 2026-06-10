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Мельниченко: в Пензенской области сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет

Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на Пензенскую область ночью 10 июня.

Источник: Комсомольская правда

В Пензенской области силами ПВО уничтожены два дрона ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

Руководитель отметил, что один вражеский беспилотник российские военные уничтожили на подлете к городу, второй — в районе области. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений. Имущество жителей региона также не пострадало.

Власти Пензенской области призвали жителей не приближаться к обломкам беспилотников в случае их обнаружения.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России ночью и утром 10 июня объявлялась ракетная опасность.

Кроме того, полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всех регионов УрФО.

При этом утром 10 июня режим беспилотной опасности впервые объявлялся в Омской области.

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