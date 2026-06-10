Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области из-за неполадок встали 10 поездов

Пригородный поезд № 7109 Самара — Новокуйбышевск отменен. Отклонение от графика составляет до 1,5 часов.

Источник: НИА Самара

Утром в среду, 10 июня, на ж/д станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, пишет 63.ru. Из-за этого допущена задержка пассажирских поездов:

  • № 7545 Самара — Новокуйбышевск;
  • № 270 Адлер — Чита;
  • № 7112 Новокуйбышевск — Тольятти;
  • № 7570 Сызрань — Мирная;
  • № 48 Санкт-Петербург — Самара;
  • № 6314 Чапаевск — Курумоч;
  • № 7544 Новокуйбышевск — Самара;
  • № 7574 Сызрань — Мирная;
  • № 16 Москва — Самара;
  • № 32 Москва — Орск.

«Куйбышевская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения отставания задержанных поездов», — сообщили в КбшЖД.