В Самарской области из-за неполадок встали 10 поездов

Утром в среду, 10 июня, на ж/д станции Кряж в Самарской области пропало напряжение в контактной сети, пишет 63.ru. Из-за этого допущена задержка пассажирских поездов:
- № 7545 Самара — Новокуйбышевск;
- № 270 Адлер — Чита;
- № 7112 Новокуйбышевск — Тольятти;
- № 7570 Сызрань — Мирная;
- № 48 Санкт-Петербург — Самара;
- № 6314 Чапаевск — Курумоч;
- № 7544 Новокуйбышевск — Самара;
- № 7574 Сызрань — Мирная;
- № 16 Москва — Самара;
- № 32 Москва — Орск.
«Куйбышевская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры для сокращения отставания задержанных поездов», — сообщили в КбшЖД.