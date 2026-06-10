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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 4,7 тысячи га

За минувшие сутки специалисты ликвидировали 14 пожаров на площади 339 га.

Источник: Комсомольская правда

На утро 11 июня в лесах Красноярского края действуют 44 пожара на площади 4,7 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Борском, Северо-Енисейском, Енисейском, Нижне-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Невонском, Хребтовском, Кодинском, Большемуртинском, Таежинском и Усольском лесничествах. Сейчас борьбу с огнем ведут 650 человек и 73 единицы техники.

Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет.

За минувшие выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 339 га. Предварительно, очаги возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем и гроз.

Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.