Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 4,7 тысячи га

На утро 11 июня в лесах Красноярского края действуют 44 пожара на площади 4,7 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Борском, Северо-Енисейском, Енисейском, Нижне-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Невонском, Хребтовском, Кодинском, Большемуртинском, Таежинском и Усольском лесничествах. Сейчас борьбу с огнем ведут 650 человек и 73 единицы техники.