Площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась до 4,7 тысячи га

На утро 11 июня в лесах Красноярского края действуют 44 пожара на площади 4,7 тысячи га — тайга горит в Байкитском, Борском, Северо-Енисейском, Енисейском, Нижне-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Невонском, Хребтовском, Кодинском, Большемуртинском, Таежинском и Усольском лесничествах. Сейчас борьбу с огнем ведут 650 человек и 73 единицы техники.
Как сообщили специалисты регионального Лесопожарного центра, ситуация под контролем, угрозы населенным пунктам нет.
За минувшие выходные ликвидировали 14 пожаров на площади 339 га. Предварительно, очаги возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем и гроз.
Напомним, что в начале мая жителям ограничили посещение лесов, запретили разводить костры и сжигать мусор. За нарушение требований пожарной безопасности виновным грозит как административная, так и уголовная ответственность. Подробности можно узнать в нашей статье.